Douglas Luiz Juve, in che ruolo ha giocato

Chi é Douglas Luiz

Il profilo

Età: 26 anni

Piede: destro

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: centrocampista centrale

Valore di mercato (transfermarkt): 70 milioni

Douglas Luiz Juve, i numeri della sua stagione

I numeri

Presenze: 53

Minuti: 4.353'

Gol: 10

Assist: 10

Laha puntato gli occhi su, centrocampista, il cui contratto scade nel 2026 e che sembra pronto per una nuova avventura. Attualmente, sono in corso i dialoghi tra il club bianconero e Monchi, direttore sportivo dell'Aston Villa. Nell'operazione potrebbe essere incluso anche Weston McKennie, che potrebbe fare il percorso inverso per agevolare l'accordo tra le due squadre.Nell'ultima stagione giocata con la maglia dell'Aston Villa, Douglas Luiz ha giocato come interno di centrocampo e, in alucni casi, come mediano davanti la difesa.