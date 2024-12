Dopo l'infortunio che lo ha tenuto per qualche tempo ai box questa mattina alla Continassa, nel quarto d'ora di allenamento aperto ai media per la vigilia di Champions League, si è rivisto con il gruppo squadra anche il centrocampista brasiliano della Juventus, approdato in estate dall'Aston Villa,. Il giocatore ha smaltito i problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo e domani dovrebbe tornare a disposizione. Ha però voluto mandare un messaggio sul suo profilo Instagram. Di seguito il post