Le parole diin conferenza stampa:VINCERE - "Come gli obiettivi anche i titoli sono la conseguenza del lavoro. Nuovo allenatore, ci stiamo abituando a capirci tra di noi. Gruppo competente. Ci sono giocatori con qualità, con tanta fame di migliorare, imparare. Gruppo molto positivo, che ha anche una componente di esperienza. Il capitano Danilo ci aiuterà molto. Stiamo migliorando. Piano piano. Ho la certezza che daremo il meglio per la Juventus. E se Dio vuole quest'anno potremo conquistare un titolo dando tutti il meglio".RIFERIMENTO - "Sul punto di riferimento in Serie A, parlando del campionato italiano, direi Adriano l'Imperatore. Alla Juve Felipe Melo, Danilo, sono punti di riferimento".