ha condiviso una foto sui propri canali social, immortalando il momento della sua partenza in aereo verso Caselle, l'aeroporto di Torino. La foto è accompagnata da cuori bianconeri, simbolo del suo nuovo club, la. Questo gesto rappresenta l'inizio ufficiale della sua avventura con la squadra torinese. Luiz, centrocampista brasiliano noto per la sua versatilità e abilità tecnica, è pronto a unirsi ai suoi nuovi compagni e a iniziare la preparazione sotto la guida di Thiago Motta. L'entusiasmo è palpabile sia tra i tifosi che nel giocatore stesso, che si appresta a vivere una nuova esperienza in Serie A.