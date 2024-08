Karim Adeyemi

Wenderson Galeno

Nico Gonzalez

Jadon Sancho

Le alternative

La rottura tra la, concretizzatasi cronologicamente dopo la cessione di Soulé alla Roma, accorcia inevitabilmente la coperta in casa Juventus per quanto riguarda la batteria degli esterni d'attacco. Se, come suggerito dalla prima amichevole contro il Norimberga, Thiago Motta deciderà di continuare a lavorare sull'impianto di gioco del 4-2-3-1 è inevitabile pensare che la Juventus debba intervenire al più prestito per aumentare il numero di opzioni in quella zona di campo, alla luce di una stagione nella quale i bianconeri disputeranno ben cinque posizioni. Ad oggi - se si esclude Chiesa - nella rosa del tecnico italo-brasiliano si contano soltanto i vari Kenan Yildiz, Filip Kostic e Timothy Weah come gli unici giocatori destinati ad agire da riferimenti offensivi nel tridente alle spalle di Dusan Vlahovic. Per questo motivo, la Juve starebbe pensando addirittura ad un doppio colpo. Come riferito da Calciomercato.com andiamo a scoprire quali sono le possibili opzioni per il dopo Chiesa.In cima alla lista dei desideri di Thiago Motta c'era ovviamente Karim Adeyemi, per il quale la Juve ha offerto 30 milioni più bonus, ma le richieste del Borussia Dortmund sono decisamente più alte e il club giallonero potrebbe cedere solo di fronte ad un'offerta decisamente fuori mercato. Ad oggi, opzione molto complicata.L'esterno di proprietà del Porto è un altro dei profili graditi allo stato maggiore del club bianconero. Il Porto, che ha bisogno di vendere per poter rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario UEFA, vorrebbe incassare 35-40 milioni di euro, forte di un contratto fino al 30 giugno 2028 e di una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. La Juve, però, è convinta di poter abbassare l'esborso cash, magari con l'inserimento del cartellino di Tiago Djalò, altro giocatore finito ai margini del progetto di Thiago Motta.L'argentino della Fiorentina è un altro dei nomi spendibili per provare a puntellare il pacchetto esterni offensivi a disposizione di Thiago Motta. Per il classe 1998 la Juve non vorrebbe spendere i 30 milioni richiesti dalla viola e, per questo motivo, la volontà del club piemontese potrebbe essere quella di inserire una contropartita gradita ai toscani: un nome su tutti quello di Weston McKennie.Da obiettivo numero uno a quello più defilato. Tutto nel giro di poche settimane. Sancho è stato infatti reintegrato nella rosa di Erik Ten Hag al Manchester United e la sensazione è che il tecnico olandese voglia puntare forte sull'inglese classe 2000 reduce dal prestito al Borussia Dortmund.La Juventus è però costretta a valutare eventuali piani B, qualora i margini per portare a Torino i calciatori sopracitati si riducessero ulteriormente. Tra i profili da considerare ci sono quelli di- magari imbastendo uno scambio proprio con Chiesa - didel Porto e, il quale difficilmente rimarrà al Sassuolo in Serie B.





