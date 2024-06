Una domenica speciale all'Allianz Stadium ha ospitato l'evento "Tutti in Campo - JOFC Edition", che ha visto la partecipazione entusiasta dei membri dei fan club ufficiali della. Questi appassionati tifosi si sono sfidati in emozionanti partite 7v7 sul prestigioso campo dello stadio, creando un'atmosfera di festa e competizione. A rendere ancora più memorabile l'evento è stata - come riporta Juventus.com -, la presenza straordinaria della leggenda bianconera Fabrizio Ravanelli, che ha partecipato attivamente, incontrando i fan e condividendo con loro momenti indimenticabili. È stata un'opportunità unica per i tifosi di vivere una giornata speciale nel cuore della loro squadra del cuore.