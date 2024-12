Nella giornata di oggi, alla ripresa degli allenamenti, Teunhanno svolto un lavoro differenziato, separati dal resto del gruppo. La loro condizione fisica resta sotto osservazione, e lo staff medico deciderà i prossimi passi per il loro recupero. Domani sarà una giornata cruciale per comprendere se i tre giocatori potranno rientrare regolarmente in gruppo. In caso di esito positivo, la loro convocazione per la partita di domenica contro la Fiorentina diventerebbe più probabile. Il club punta a recuperarli per questo importante impegno, ma sarà fondamentale verificare la risposta fisica durante la sessione decisiva di domani.