Djalò resterà alla Juventus? Il messaggio di Thiago Motta

Dei tanti giocatori messi alla porta dallasono rimasti solamente. Nonostante alcuni interessamenti o trattative vere e proprie, come quella per il difensore portoghese, che aveva già anche svolto le visite mediche con la Roma, al momento sono rimasti in rosa.Thiago Motta in conferenza stampa è stato nuovamente molto chiaro sul tema mercato, così come lo era stato nelle scorse settimane parlando di quei giocatori che non rientrano nel progetto: "Dovranno cercarsi delle soluzioni" aveva dichiarato qualche settimana fa. Ecco, a specifica domanda su cosa succederà adesso con Djalò, Arthur e Kostic, Motta si è espresso così:. Un messaggio che non ha bisogno di interpretazioni.Se non sorprende la posizione tenuta per Arthur e Kostic, da sottolineare è chedopo la trattativa saltata all'ultimo con la Roma. Il difensore a differenza degli altri due giocatori citati si era allenato con la squadra ad inizio della preparazione, disputando anche la prima gara amichevole contro il Norimberga. Poi Thiago e la società hanno deciso di lasciarlo partire e la linea non sembra cambiata come dimostrano le parole in conferenza. Ci sono ancora dei mercati aperti e di conseguenza tempo per questi giocatori di trovare una destinazione.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui