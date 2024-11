Juventus, come funziona l'8 Games Pass

Dal sito ufficiale della JuventusUna bella notizia per tutti i tifosi bianconeri: da giovedì 21 novembre dalle ore 10.00 sarà disponibile ila partire da 285€.. Consentirà sia il cambio nominativo sia la rimessa in vendita del posto. Darà inoltre la prelazione sul posto per le partite di Coppa che eventualmente ladisputerà in casa nelle fasi successive.Con il raggiungimento del 75% delle presenze (6 partite su 8) darà anche la possibilità delladella prossima stagione.Per acquistare l'8 Games Pass 2024-25 è necessaria unaattiva per il caricamento dei titoli d'accesso. Se non ne hai ancora una acquistala ora Per maggiori informazioni clicca qui