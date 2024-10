Juve, la difesa al primo posto nei top 5 campionati europei

Premier League: Liverpool (2 gol subiti)

Liverpool (2 gol subiti) Bundesliga: Lipsia (2 gol subiti)

Lipsia (2 gol subiti) Ligue 1: Monaco e Lens (4 gol subiti)

Monaco e Lens (4 gol subiti) Liga: Atletico Madrid (5 gol subiti)

Atletico Madrid (5 gol subiti) Serie A: Juventus (1 gol subito)

Se da un lato il pareggio con il Cagliari ha lasciato delusi i tifosi bianconeri, dall'altro ci sono sicuramente aspetti positivi da cui ripartire. Dall'ennesima prestazione solida dia unsempre più ritrovato, la Juve può sempre contare su diverse armi per fare male, anche quando gli errori pesano. Nonostante il rigore di Marin abbia spezzato l'imbattibilità della squadra di, la Juve rimane comunque al primo posto neiUn solo gol subito in 7 partite. I numeri parlano chiaro, la difesa bianconera è la meno battuta nei principali campionati europei. Gli uomini di Thiago Motta sono infatti la squadra che ha fatto meglio finora, mantenendo la porta inviolata nelle prime sei giornate di campionato. Ecco quali sono le migliori difese per ognuno dei top 5 campionati europei.