Juventus, i dati della difesa

Inutile negarlo, il pre campionato dellaaveva fatto sorgere qualche preoccupazione sulla tenuta difensiva della squadra di Thiago Motta, che ha incassato sette goal in appena tre amichevoli (contro Norimberga, Brest e Atletico Madrid). Come spiegare, allora, il cambio radicale nelle prime uscite di campionato, con tre clean sheet in altrettante partite? Oltre al fatto, forse scontato, che il calcio estivo non è quasi mai un indicatore affidabile, dietro al "muro" bianconero c'è probabilmente anche un accorgimento tattico: nei test non ufficiali, infatti, il tecnico italo-brasiliano aveva disposto i suoi con un 4-1-4-1, piazzando Khephren Thuram da frangiflutti davanti alla linea a quattro difensiva.In campionato, invece, il passaggio alha dato maggiore stabilità e aiutato in maniera evidente la retroguardia, di fatto disinnescando in partenza ogni possibilità per gli avversari di colpire la porta presidiata da Michele Di Gregorio, che infatti ha subito appena due tiri in porta in tre gare (uno contro il Verona e uno contro la Roma, abbastanza innocuo). Nessuna insicurezza, quindi, ma solo una grande solidità, che ha fatto ricredere immediatamente anche i più scettici. Ora non resta che consolidarsi.





