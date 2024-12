La strategia della Juventus in difesa: quanti giocatori arriveranno?

Anche nel giorno di Monza-Juventus , il mercato rimane al centro dei pensieri in casa bianconera e non potrebbe essere altrimenti visto che la sessione invernale è ormai alle porte e saranno settimane molto intense pere la dirigenza. La priorità assoluta, come ormai è noto da tempo, è rinforzare la difesa, che ha perso prima Bremer e poi Cabal. Ma come e con quali tempistiche? Ecco la strategia del club.considerando anche che il mese di gennaio sarà tra i più intensi tra Supercoppa, campionato e Champions League. Difficile comunque che il nuovo acquisto possa arrivare nei primissimi giorni di mercato. E il motivo è legato anche all'impegno che avranno i bianconeri. La squadra insieme alla dirigenza volerà a Riyadh per la Supercoppa Italiana, nella speranza che possa rimanere in Arabia fino al 6 (giorno della finale). L'idea comunque è di portare il nuovo acquisto a Torino entro la metà del mese.Se a livello di tempistiche la linea è questa, resta il grande tema di quanti difensori acquisterà la Juventus.per sostituire gli infortunati. Ovviamente un passo alla volta, un acquisto sicuro, il secondo possibile, a seconda delle opportunità che si creeranno e delle operazioni in uscita.