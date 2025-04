Maurizio Scanavino lascia GEDI: 'Per concentrarsi nei suoi impegni per Juventus'

Mauriziolascerà la sua posizione di presidente del gruppoper concentrarsi completamente sulla Juventus , dove ricopre il ruolo di amministratore delegato. La notizia è stata ufficializzata tramite un comunicato stampa diffuso dallo stesso gruppo editoriale, che è di proprietà di EXOR , la holding della famiglia Agnelli-Elkann. EXOR controlla anche il club calcistico della Juventus, creando un legame stretto tra le due realtà. GEDI è uno dei principali gruppi editoriali italiani e gestisce testate di grande rilevanza come La Repubblica e La Stampa.

Il comunicato

Le parole di Scanavino

La decisione di Scanavino, che ha guidato GEDI in un periodo di significativi cambiamenti e ristrutturazioni, evidenzia l'importanza della sua figura nell'ambito sportivo, dove la sua attenzione sarà ora rivolta principalmente alle sfide quotidiane della Juventus. Questo passaggio, seppur strategico per Scanavino, rappresenta un cambiamento significativo per il gruppo editoriale, che dovrà ora affrontare una nuova fase di leadership. Il ruolo di presidente di GEDI sarà quindi assunto da un'altra figura che guiderà l'azienda in questo nuovo capitolo della sua storia.«Il Consiglio di Amministrazione di GEDI Gruppo Editoriale riunitosi in data odierna ha nominato Paolo Ceretti consigliere di amministrazione e Presidente della Società, in sostituzione di Maurizio Scanavino, che lascia GEDI per concentrarsi sui suoi impegni in Juventus. Paolo Ceretti assume il nuovo incarico con l’obiettivo di dedicare a GEDI la sua lunga esperienza manageriale, maturata anche nel settore Media. La Società ha espresso un sentito ringraziamento a Maurizio Scanavino per la proficua collaborazione e per l’impegno speso nelle molteplici realtà del gruppo guidando la trasformazione di GEDI in una media company digitale e innovativa».«Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai colleghi, ai consiglieri e alla proprietà per il sostegno, la fiducia e l’amicizia che ho ricevuto durante tanti anni di lavoro. È stato un onore e un privilegio lavorare in questa Società: ai colleghi e a GEDI auguro il meglio per il futuro».