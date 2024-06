Sia Antonioche Aureliohanno ribadito l'importanza cruciale di Giovanni, sia come capitano che come figura chiave all'interno dello spogliatoio. Entrambi hanno esaltato non solo le qualità calcistiche del difensore, ma anche le sue doti di leadership e la sua capacità di influenzare positivamente l'ambiente di squadra. La volontà di trattenerlo nel club è chiara, nonostante le voci di un possibile addio che si sono intensificate nelle ultime settimane.Per quanto riguarda Khvicha Kvaratskhelia, le dichiarazioni del presidente sono state altrettanto incisive: il club si siederà presto al tavolo delle trattative per discutere il rinnovo del suo contratto. Questo riflette una strategia condivisa: l'intenzione di non privarsi dei giocatori chiave, quelli che rappresentano i pilastri su cui costruire il futuro della squadra.