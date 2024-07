Le parole di Michelein conferenza stampa:IL SALUTO - "Buongiorno a tutti. Ci tenevo a ringraziare il Monza, tutta la società. Colgo l'occasione per fare gli auguri al dottor Galliani che compie 80 anni".IMPRESSIONI - "Le sensazioni sono quelle del primo giorno. Tutti i giorni sembra il primo giorno. Tutto bellissimo. Come avevo detto quel giorno, le strutture... In questi giorni ho avuto anche modo di provarle, vederle in prima persona. Tutto veramente stupendo".LA SCELTA JUVE - "Dal momento che è finito il campionato ho parlato con il direttore Giuntoli, non ho più pensato a nessun'altra soluzione, nessun'altra squadra. Ho dato la mia parola. Quella l'ho mantenuta".