Di Gregorio vince il premio come miglior portiere della Serie A

convocato per la prima volta con l'Italia,La giuria, si legge su Tuttosport, ha preso in considerazione sia la seconda metà della passata stagione, con Di Gregorio ancora tra i pali del Monza dove si è messo in mostra così da compiere il definitivo salto di qualità, sia l’inizio di questa annata con il portiere approdato da titolare nella Juventus. Ma Di Gregorio non è stato l’unico juventino a essere premiato: sul palco del Salone d’Onore del Coni, a Roma, è salito anche Riccardo Coli, vincitore quale miglior capo ufficio stampa.