Di Gregorio Juve, la formula del trasferimento

Di Gregorio Juve, le cifre

Di Gregorio Juve, il dettaglio finanziario

La Juventus ha ufficialmente un nuovo portiere. Questa mattina, Micheleha completato le visite mediche al JMedical e il club bianconero ha annunciato il suo acquisto dal Monza tramite un comunicato ufficiale. Nella nuova squadra guidata da Thiago Motta, Di Gregorio avrà il compito di difendere i pali della Juventus. Nel frattempo, la posizione di Szczesny rimane incerta, con il portiere polacco che potrebbe lasciare il club.Come si evince dal comunicato ufficiale del club bianconero, Di Gregorio si trasferisce alla Juventus con la formula del prestito – fino al 30 giugno 2025 -, con obbligo di riscatto.La Juventus pagherà al Monza 4,5 milioni per il prestito oneroso di Di Gregorio. L'accordo prevede l'obbligo di acquisto definitivo da parte della Juventus al verificarsi di determinate condizioni nella stagione 2024/2025. Il prezzo per l'acquisto definitivo è fissato a 13,5 milioni di euro, pagabili in tre rate, con ulteriori oneri accessori di 0,8 milioni di euro, e potrà aumentare fino a 2 milioni di euro al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi.Infine, il comunicato della Juventus precisa: data l'elevata probabilità che si verifichino le condizioni indicate, l'operazione è già considerata, a fini contabili, come un'acquisizione definitiva a partire da oggi, per un totale di 18 milioni di euro. Tuttavia, la valutazione finale dell'operazione sarà inclusa nella Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, prevista per l'approvazione nel mese di febbraio 2025.