Altra mattinata di lavoro intenso per i bianconeri, che proseguono la preparazione in vista della seconda amichevole stagionale contro il Brest, in programma sabato sera. Dopo il riscaldamento iniziale, il gruppo si è dedicato a esercitazioni mirate sia sulla difesa che sull’attacco, con particolare attenzione allo sviluppo della manovra offensiva in situazioni di gioco undici contro undici.

Oggi l’allenamento si è concentrato su aspetti tattici e tecnici, preparando i giocatori ad affrontare il Brest con la giusta intensità e precisione. La squadra sta lavorando duramente per affinare le proprie strategie e migliorare la coesione tra i reparti, elementi cruciali per una stagione di successo.

Domani è previsto un ulteriore allenamento al mattino, che servirà a continuare a perfezionare i dettagli in vista dell’amichevole di sabato. Inoltre, i tifosi e i media potranno seguire un momento significativo per il club: la presentazione di Kephren Thuram. L’appuntamento è fissato per le 13.30 presso la sala stampa dell’Allianz Stadium, con la diretta disponibile su Juventus.com previa registrazione gratuita al sito. La presentazione di Thuram rappresenta un’importante occasione per conoscere meglio il nuovo acquisto e ascoltare le sue prime dichiarazioni ufficiali da bianconero.

Con il mercato che si avvicina alla chiusura e la stagione che entra nel vivo, la Juventus continua a prepararsi con impegno, mirando a ottenere risultati positivi e consolidare il proprio progetto.