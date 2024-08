Aggiungi un posto in mezzo al campo: Westonpotrebbe rimpolpare il centrocampo bianconero, che attende ancora l'arrivo di Teundall'Atalanta. Tuttavia, bisognerà pazientare ancora qualche ora per sapere con certezza se lo statunitense sarà convocato per Juventus-Como. Da ieri mattina, infatti,è tornato ad allenarsi con il gruppo, abbandonando le sessioni separate a cui erano destinati gli esuberi, incluso FedericoNei giorni scorsi, i rapporti tra McKennie e la società hanno vissuto una svolta decisiva, tanto che Thiago Motta ha iniziato a considerarlo parte integrante del progetto tecnico. Tutto era iniziato con tensioni significative durante le trattative per il rinnovo del contratto, dovute alla distanza tra domanda e offerta di ingaggio. Di conseguenza, McKennie, in scadenza, era stato messo sul mercato, ma aveva rifiutato diverse proposte di trasferimento, tra cui quella dell’Aston Villa. Dopo un mese trascorso da separato in casa, il centrocampista è stato reintegrato e ora dovrà dimostrare a Motta di essere in condizione sufficiente per meritare una convocazione per la prima giornata di campionato.