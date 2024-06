Juventus, De Sciglio sarà ceduto?

La Juventus cambierà molto e il mercato di queste settimane lo dimostra. Tanti nuovi arrivi ma anche molte cessioni in vista. Dopo Moise Kean, Kaio Jorge, Iling Junior e Enzo Barrenechea, chi saranno i prossimi giocatori a lasciare Torino? Nella lista dei partenti c'è Mattia De Sciglio. Il terzino italiano ha un contratto fino al 2025.L'addio di Massimiliano Allegri aumenta senza dubbio le possibilità che De Sciglio lasci la Juventus in estate. L'ex Milan infatti era uno dei giocatori più legati al tecnico. La sensazione, anche vista l'ultima stagione, in cui De Sciglio non ha mai praticamente giocato essendo anche reduce dal grave infortunio al ginocchio subito a maggio 2023, è che la storia con la Juventus sia ormai alle battute finali. Se non dovessero arrivare offerte, tutto sarebbe rimandato al prossimo anno, quando il giocatore potrà andare via a parametro zero.