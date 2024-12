Juventus, la media degli infortunati



Juventus, quali possono essere le cause di tanti infortuni?

Una cosa è certa: la Juventus non può cambiare gli interpreti ma si trova costretta alle scelte di formazione. Quindi le assenze influenzano certamente il rendimento e l'incisività del nuovo tecnico Thiago Motta. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto la media di assenze nella vecchia signora in questa stagione.Si parla di un totale di 85 assenze in 19 impegni ufficiali tra campionato e Champions League. Una media di quasi cinque giocatori assenti a partita che mette in evidenza le difficoltà di Thiago Motta di questo avvio di stagione.Le cause possono essere differenti, ma non esiste un colpevole: potrebbero aver contribuito i carichi di lavoro votati all'intensità, i sistemi di allenamento o la novità per lo staff di Thiago Motta di giocare ogni tre giorni a cui non erano certamente abituati.