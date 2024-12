. Viene quasi da chiedersi se la Vecchia Signora sappia ancora come si vince. Se prima si dava la colpa alle numerose assenze nella serata dello Stadium contro il Bologna ci sono stati due recuperi: Dusan Vlahovic e Nicolò Savona. Poi è vero, dopo 15 minuti Thiago ha perso Cambiaso per infortunio ma non è un alibi.. Questo è il dato che fa riflettere chi osserva. Nel dettaglio l’undicesimo su 20. Si conferma ancora una volta la squadra con più pareggi in Europa.La Juventus ha calciato tre volte in porta contro le quattro del Bologna. Il risultato finale è di 2-2, un punto per parte e nessuno si è fatto male.9 su 15 fa quasi paura, riflettendoci.Roma, Empoli, Napoli, Cagliari, Inter, Parma, Milan, Lecce ed ultimo della serie il Bologna, guardando soltanto il campionato di Serie A. Andando ad osservare i punti sono 21 in 13 partite disputate, un passo decisamente preoccupante.Le difficoltà ci sono e sono tante, il dato sui pareggi è la conferma. Le problematiche sembrano ancora essere a livello offensivo ma probabilmente non solo. I problemi ci sono e si vedono, la Juventus è ancora un cantiere, ma a far preoccupare è il dato sui pareggi.





