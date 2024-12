Le partite della Juventus al Mondiale per Club

Juventus-Al Ain : 19 giugno, Washington, alle ore 3.00 .

: 19 giugno, Washington, alle ore 3.00 . Juventus-Wydad : 22 giugno, Philadelphia, ore 18.00.

: 22 giugno, Philadelphia, ore 18.00. Juventus-Manchester City: 26 giugno, Orlando, ore 21.00.



L'importanza del Mondiale per Club 2025

Ilsi avvicina e con esso le attese sfide delle squadre di calcio più prestigiose a livello mondiale. La, che parteciperà alla competizione, affronterà una serie di sfide emozionanti con squadre provenienti da ogni angolo del globo. Le date e gli stadi sono stati recentemente resi noti, offrendo ai tifosi un quadro chiaro delle partite che si terranno nei principali impianti sportivi degli Stati Uniti.La Juventus affronterà tre avversari durante la fase a gironi del torneo: ecco le partite che attendono i bianconeri,Il Mondiale per Club 2025 si preannuncia come uno degli eventi calcistici più seguiti a livello globale. Per la, la competizione rappresenta un'opportunità imperdibile per mostrare il proprio potenziale contro le migliori squadre del mondo. Il torneo, che si svolgerà dal 14 giugno al 30 giugno 2025, vedrà le squadre sfidarsi in 12 stadi d'elite, tra cui il famoso Hard Rock Stadium di Miami, sede della partita inaugurale tra Inter Miami e Al Ahly FC.Infantino, presidente della FIFA, ha commentato con entusiasmo la preparazione del torneo, sottolineando che ildimostrerà come il calcio di club sia diventato una realtà globale. "Questa è una vetrina straordinaria per il calcio mondiale, con 32 squadre pronte a sfidarsi in 48 partite emozionanti durante la fase a gironi e ulteriori 15 scontri eliminatori", ha dichiarato Infantino.