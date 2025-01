Juventus, avanti tutta per Danso: cosa manca per chiudere

Getty Images

Danso Juve, la proposta della Juventus

Altro stop, altro giro: e perdonate il paradosso. A fermarsi è stato Pierre– i tempi di recupero si stimano intorno al mese -, mentre a rimettersi in moto è necessariamente Cristiano. Troppo profondo il buco in rosa che riguarda la difesa e soprattutto i centrali. Nelle ultime ore, il nome caldo per la Juventus è quello di Kevin Danso . Come si dice in questi casi, filtra un moderato ottimismo, ma la trattativa non è ancora chiusa.Quella impostata dalla Juventus è una trattativa su prestito e un esborso complessivo di circa 2,5 milioni di euro più bonus. Ad alimentare l’ottimismo è l’apertura del calciatore al trasferimento in bianconero.

Danso Juve, cosa manca

Ma ci vuole pazienza. Ma ci vuole una svolta già nelle prossime ore. In agguato ci sono altri club e, soprattutto, il Rennes che sembra pronto ad una ricca offerta per acquisire il cartellino di Kevin Danso a titolo definitivo. Aggiornamenti sono attesi già in giornata per quella che, al momento, è la trattativa più calda sul tavolo della Juventus.