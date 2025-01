Si muovono i primi passi per la risoluzione del caso. Da circa 24 ore, i legali sono impegnati a strutturare la rescissione del contratto che lega il difensore brasiliano alla Juventus. Questa decisione si è resa necessaria dopo che Thiago Motta ha scelto di escluderlo dal nuovo progetto tecnico dei bianconeri.Danilo, forte del suo spessore umano e professionale, sta affrontando la situazione con grande serenità, evitando qualsiasi tipo di attrito. In attesa che la vicenda si risolva, il giocatore si sta mantenendo pronto sia mentalmente che fisicamente per affrontare al meglio la sua prossima avventura. Lo riporta Calciomercato.com.