Dopo l’entusiasmante vittoria contro il Manchester City in Champions League, la Juventus si concentra sulla sfida contro il Venezia, con l’obiettivo di ritrovare i tre punti anche in Serie A. Thiago Motta avrà qualche risorsa in più su cui contare, grazie ai recuperi di Andrea Cambiaso e Nico Gonzalez.Sul breve termine, il ritorno di Cambiaso appare particolarmente prezioso. Dopo aver superato il problema alla caviglia sinistra con un lavoro personalizzato, l’esterno ambidestro si candida per una maglia da titolare. La sua presenza permetterebbe adi accentrarsi in difesa, garantendo riposo a uno tra Gatti e Kalulu.