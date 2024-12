La Juventus aveva esplorato la possibilità di acquisire Giacomo Raspadori in prestito, ma il Napoli ha respinto la proposta, rifiutando l'ipotesi. Il club partenopeo punta a monetizzare dalla cessione dell'attaccante, con una valutazione che si aggira tra i 18 e i 20 milioni di euro. Inoltre, il contratto discadrà nel giugno 2025, rendendo difficile ipotizzare uno scambio di prestiti. Il capitano bianconero, che nei giorni scorsi ha dichiarato di voler restare alla Juventus rispettando il suo contratto fino alla scadenza, non ha alcuna intenzione di lasciare il club anticipatamente, preferendo la possibilità di liberarsi a zero e rifiutando qualsiasi ipotesi di scambio.