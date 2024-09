Dopo cinque partite di campionato e una di, in casaè già tempo per un primo bilancio. Le prime uscite ufficiali della stagione hanno sicuramente lasciato in dote delle note positive, ma hanno portato alla luce anche alcuni rebus da risolvere il più velocemente possibile, per fare in modo che la squadra di Thiago Motta possa viaggiare finalmente a pieni giri.Come analizzato dal Corriere dello Sport, sono diverse le situazioni complicate che Motta deve far quadrare, possibilmente a stretto giro di posta.L'attaccante serbo non trova la via del goal da un mese - dal 26 agosto - e contro il Napoli ha toccato il punto più basso di questo inizio stagione: 6 palloni toccati e sostituzione all'intervallo. In più, a pesare, c'è la situazione relativa al suo contratto (scadenza 2026) e al suo maxi ingaggio (23 milioni lordi) che la Juve intende ammorbidire. Nelle prossime settimane potrebbero andare in scena i primi incontri con il suo entourage.Anche la questione relativa al brasiliano è sicuramente problematica. Il brasiliano ha giocato solamente cinque minuti contro il Verona e 33 contro il PSV. Contro il Napoli, nemmeno l'infortunio di Gatti gli ha schiuso le porte per un posto tra i titolari e con un contratto in scadenza 2025 (con opzione esercitabile per un altro anno) il classe 1991 è chiamato a riflettere attentamente sul futuro.Ad oggi l'oggetto misterioso del mercato bianconero rimane Douglas Luiz. Arrivato dall'Aston Villa come presunto fiore all'occhiello del centrocampo, il brasiliano ha giocato una sola partita da titolare a Empoli, senza brillare. Per il resto, Thiago Motta gli ha concesso solamente degli spezzoni e la sensazione che traspare è che il classe 1998 debba recuperare parecchie posizioni nelle gerarchie.L’arrivo di Koopmeiners ha costretto Yildiz a spostarsi dal ruolo di trequartista a esterno offensivo di sinistra. Quando il turco ha agito come trequartista puro, la Juve ha segnato sei gol in due gare, mentre nelle successive tre i bianconeri non hanno mai trovato il goal. Quello di Yildiz non è, ovviamente, un caso perché il numero 10 bianconero rimane un punto focale del progetto di Thiago Motta, ma non è da escludere che il tecnico possa mettere mano all'assetto tattico per avvicinarlo ulteriormente alla porta.





