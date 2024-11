Danilo Juve, difficoltà e gerarchie

La stagione

Presenze: 10

Minuti: 428

Danilo Juve, le voci dall’Inghilterra

Danilo Juve, cosa succede con la clausola

La fascia da capitano della Juventus itinerante è immagine dell’idea di calcio die di quanto sia diverso il suo approccio rispetto ad altri, se vogliamo, più tradizionali. Ma allo stesso tempo è immagine di quanto sia incerta la posizione di chi sarebbe il titolare di quella fascia da capitano:Fin qui, la stagione di Danilo è fatta di tante panchine e tantissime difficoltà. Una continua ricerca della forma migliore dopo le fatiche estive con il Brasile, una discesa nelle gerarchie bianconere e alcuni errori in campo che lo hanno posto al centro delle critiche dei tifosi della Juventus. Il bilancio, fin qui, non può che essere mediamente negativo, ancor di più visto che la Juve, negli ultimi impegni, ha ritrovato solidità con Gatti e Kalulu.Una situazione, quella già descritta, che non può che scatenare le voci sul futuro. Settimane fa si è parlato di approcci dalle squadre arabe: interessamenti, nulla di particolarmente concreto al momento. Più recenti, invece, le voci dall’Inghilterra: il Manchester United di Amorim vuole Danilo, così scriveva The Mirror. Anche in questo caso, però, siamo al livello delle suggestioni, più che dei tavoli di trattativa che si aprono.Un tavolo aperto, invece, è quello tra Danilo e la Juventus sulla questione clausola. Ad oggi, il contratto del brasiliano – in scadenza nel 2025 -, si rinnoverebbe automaticamente al 50% delle presenze stagionali. La volontà del calciatore è di eliminare questa clausola: sentirsi liberi, da entrambe le parti, di decidere cosa fare nel futuro. Una presa di responsabilità, un gesto per nulla banale. Trattative che al momento vanno avanti, in attesa che si trovi un accordo.