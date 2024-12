La situazione tra Danilo e la Juventus

Danilo può davvero finire al Napoli?

Di lui si parla tanto fin dall'inizio della stagione, quando si è capito - ed è bastato poco - chenon era intenzionato a puntare con convinzione su di lui. Da capitano e punto di riferimento dello spogliatoio, in questi mesiè presto diventato una "seconda linea" nello scacchiere della, ed è rimasto tale un po' a sorpresa anche quando la difesa bianconera si è trovata orfana sia di Gleison Bremer che di Juan Cabal.Il brasiliano, nonostante tutto, non ha creato nessun tipo di problema: anzi, ha accettato di buon grado di rinunciare all'opzione per il rinnovo automatico di contratto - in scadenza a fine stagione - e ha continuato a rispettare il suo club, a testa alta, pure quando le sue prestazioni poco convincenti gli hanno attirato le critiche più feroci. E ora che il nuovo anno è dietro l'angolo sembrano davvero esserci pochi dubbi: la sua esperienza in bianconero è ormai ai titoli di coda, e non è escluso che - per quanto lui stesso abbia sostenuto, giustamente, che non si è mai visto un capitano abbandonare la sua squadra a metà stagione - Danilo possa salutare già a gennaio, qualora arrivasse un'offerta importante da un club che potrebbe metterlo ancora al centro del progetto.E in questo senso si vocifera con insistenza deldi Antonio Conte, da cui la Juventus potrebbe prendere "in cambio". Non è detto, però, che questa possibile operazione sia vantaggiosa per i bianconeri: perché sì, è vero, Thiago Motta si porterebbe in casa un attaccante duttile e mobile, un dieci in grado di agire alle spalle di Dusan Vlahovic ma anche di sostituirlo come nove, all'occorrenza, un profilo giovane, italiano e potenzialmente ideale per il suo gioco, un po' alla Zirkzee, desideroso di far bene anche per non perdere il posto in Nazionale; dall'altro lato, però, la Juve perderebbe il proprio capitano (consegnandolo peraltro a una diretta rivale), un giocatore esperto che conosce bene l'ambiente e il calcio internazionale, e che nonostante tutto può essere molto utile in una difesa destinata a rimanere a lungo orfana di due "pezzi" importanti.Insomma, va bene valutare l'ipotesi di cedere Danilo - che sarebbe utile anche per fare cassa e per liberarsi di un ingaggio non da poco - ma a patto di guadagnarci qualcosa, e non solo dal punto di vista meramente economico. Il rischio di pentirsi e rimpiangerlo è molto concreto.





