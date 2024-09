Dal sito ufficiale Juventus il report ufficiale della seduta di allenamento a porte aperte:Primo giorno di lavoro in campo per la settimana bianconera: la Juventus si è allenata alla Continassa, e oggi era una di quelle giornate speciali, dedicate all’affetto dei tifosi, invitati sugli spalti del Training Center.Dopo una fase di riscaldamento, la squadra ha focalizzato l’attenzione sul possesso palla, alternato a lavoro atletico.Per concludere, sessione di saluti, foto e autografi con i nostri fans, per ringraziarli loro supporto, davvero instancabile.Domani si torna in campo al mattino.