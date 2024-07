Mancano pochi minuti allo scoccare delle 10 e la Juventus si ritrova in campo agli ordini diper svolgere il primo dei due allenamenti della giornata previsti in Germania nel ritiro della Vecchia Signora. Thiago Motta è a colloquio con Cristianomentre i giocatori fanno attivazione in palestra. Seduta di allenamento con parola d'ordine intensità ed aggressività, ritmi decisamente elevati senza dimenticare qualche sorriso. Poi scende la sera ed attorno alle 20 un po' di svago, qualche partita a ping pong prima della cena, in programma per i bianconeri una grigliata nella serata di ieri. Di seguito il video pubblicato dalla Juventus sui propri canali ufficiali.





