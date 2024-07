La preparazione dellaprosegue anche oggi in Germania, dove continua il Training Camp e inizia a concentrarsi sul primo impegno in campo della stagione, previsto per venerdì alle 17 a Norimberga contro la squadra locale.Oggi era nel programma una doppia sessione di allenamento: al mattino, attività sul campo, con riscaldamento e lavoro tattico focalizzato sullo sviluppo della manovra.Nel pomeriggio, invece, l'attenzione si sposterà sulla forza, con un allenamento in palestra.Per domani è previsto un allenamento al mattino - riporta Juventus.com -.