Continua il Training Camp dellain Germania. Dopo la giornata di ieri, dedicata a esercitazioni tecniche, allenamento atletico e una partitella finale, oggi la squadra è tornata in campo sia al mattino che al pomeriggio, in vista del primo test amichevole della pre-season previsto per venerdì alle 17:00 contro il Norimberga al Max-Morlock Stadion. La giornata odierna è stata intensa: nella prima sessione, il gruppo ha svolto un riscaldamento iniziale seguito da lavoro tattico e esercizi sulla forza. Il lavoro proseguirà nel pomeriggio con un altro allenamento, come riporta Juventus.com.L'allenamento del pomeriggio sarà aperto per invito.è presente e vi racconterà in diretta cosa succede in campo e tutti i retroscena.