Samuel, oltre ad essere protagonista in campo con la Juventus, si è divertito sui social del club a utilizzare diverse parole per descrivere i compagni.Perha scelto la parola "Starboy" mentre 'Skills' per Conceicao. Mbangula ha invece associato la parola "Stile" a Weah; "Aggressivo" per Federico Gatti mentre Nicolò Savona è un 'Modello'. Per Vlahovic la parola scelta è 'Bomber', mentre per Jonas Rouhi sceglie 'Lavoro'. Bremer è "La bestia". Infine Cambiaso, definito "Playmaker" e Locatelli "Maestro".