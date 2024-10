Adesso serve il nove. Anzi: serve pure il nove, e non solo il difensore centrale. La situazione di Milik è finita un po’ in sordina, ma resta uno dei temi più attuali in casa Juve. E per un motivo molto semplice e super banale: con l’assenza (anche) di Gonzalez, la squadra di Thiago Motta centralmente deve aggrapparsi al solo Dusan Vlahovic. Magari provare Yildiz. Però non c’è altro, non adesso.Per questo la Juventus sta provando a riscrivere le proprie priorità, a partire esattamente dal nuovo centravanti. Che arriverà, è molto probabile. Ma che deve essere ancora scelto, o comunque finire in una short list dei potenziali vice Vlahovic. L’idea di Giuntoli? Valutare bene la necessità di avere o un centravanti di riserva, oppure un esterno che all’occorrenza possa fare pure l’attaccante.