La Serbia si aggrappa a Dusan Vlahovic per evitare la terza eliminazione consecutiva al primo turno in un grande torneo internazionale. Dopo i flop nei Mondiali in Russia (2018) e Qatar (2022) il rischio per la squadra allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Dragan Stojkovic è quello di salutare dopo la fase a gironi anche Euro 2024. Al debutto contro l’Inghilterra, scrive Tuttosport,Idem nella seconda giornata del torneo, dove le cose sono andate pure peggio per Dusan. Il commissario tecnico, infatti, l’ha sostituito dopo 64 minuti decisamente sottotono contro la Slovenia e il suo sostituto (il milanista Luka Jovic) ha realizzato la rete del pareggio.Ecco perché stasera a Monaco di Baviera, si legge, ci si aspetta una risposta da campione da parte del classe 2000. I top player, infatti, sono quelli che rispondono presente e fanno la differenza nelle gare più importanti. Vlahovic, se vuole farne parte, deve iniziare a lasciare il segno in questo Europeo. Possibilmente in maniera decisiva