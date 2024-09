Mattiaha fatto il suo ritorno da titolare in trasferta in un match di Serie A dopo un'assenza di 377 giorni, l'ultima volta risalente al 3 settembre 2023 contro l'Empoli. Questo lungo intervallo evidenzia il periodo trascorso lontano dal ruolo di titolare per il portiere, che ha dovuto affrontare diverse sfide e competere per riconquistare il posto. La sua presenza in campo rappresenta una significativa opportunità di rilancio e conferma delle sue qualità, dopo aver lavorato duramente per rimanere competitivo. La partita di ieri segna un importante passo nella sua stagione e nella sua carriera con la squadra.