Juventus, da quanto non segnava McKennie?

Nel 2-2 contro il Parma di ieri sera è andato a segno il centrocampista texano della Juventus Weston, autore della rete che ha pareggiato i conti momentaneamente sull'1-1. Da quanto però non andava a segno il giocatore della Juventus in Serie A? A rispondere è Opta.Il centrocampista americano non andava a bersaglio nel massimo campionato italiano da 740 giorni: l'ultima rete l'aveva realizzata il 21 ottobre 2022 all'Empoli. Quindi da diverso tempo nonostante la rete al PSV.