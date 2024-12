Federiconon segnava in Serie A dal 7 aprile scorso, quando realizzò un gol contro la Fiorentina, anche in quel caso su sviluppo di un calcio d'angolo. La rete di Gatti, che arrivò dopo una precisa palla inattiva, aveva rappresentato un momento importante per il difensore bianconero, che si era fatto trovare pronto in area avversaria. Dopo quel gol, Gatti non era più riuscito a segnare in campionato, ma il suo ritorno al gol sottolinea la sua capacità di essere pericoloso nelle situazioni di palla ferma, oltre al suo fondamentale contributo difensivo per la squadra.