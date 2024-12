Laè finalmente tornata a segnare su sviluppo di calcio piazzato in Serie A, interrompendo una serie di otto gol consecutivi realizzati su azione. Questa rete rappresenta un segnale importante per la squadra, che ha saputo sfruttare nuovamente una situazione da fermo, una soluzione spesso fondamentale nelle partite più equilibrate. Dopo un periodo in cui i bianconeri hanno dimostrato grande efficacia nelle manovre offensive, ritrovare la via del gol da calcio piazzato aggiunge ulteriore varietà alle opzioni offensive a disposizione. Questo elemento potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo della stagione, offrendo un’arma in più in momenti cruciali.