Erik Ten Hag sarà a meno di clamorose svolte l'allenatore del Manchester United anche per la prossima stagione. "La dirigenza del Manchester United mi ha detto di aver parlato con Tuchel, ma alla fine è giunta alla conclusione di avere già il miglior allenatore. Io e lo United dobbiamo ancora trovare un accordo per il nuovo contratto. Non è una cosa facile, ne dovremo ancora parlare...", le dichiarazioni del tecnico riportate da Tuttosport. In un certo senso si è "autoconfermato" sulla panchina dei red Devils. Una notizia che può far sorridere la Juventus in ottica Sancho.Con la permanenza di Ten Hag infatti, diminuiscono le possibilità che Sancho possa restare a Manchester visto che il giocatore è fuori dai progetti dell'allenatore, come dimostra il fatto che sia stato mandato in prestito a gennaio. Insomma, lo United dovrà "liberarsi" dell'esterno inglese e la Juventus è tra le squadre in corsa per ingaggiare l'ex Borussia Dortmund.