Mercato Juventus, la lista degli attaccanti per gennaio

Se la difesa resta la priorità in casaper il mercato di gennaio, il club guarda con attenzione anche a cosa succede in attacco. La Juve continua ad aspettarema intanto monitora tante situazioni che possono diventare opportunità. Ecco la lista degli attaccanti nei radar dei bianconeri.Il Corriere dello Sport fa il punto sui nomi in orbita Juve per gennaio. Rimanendo in Serie A,piacciono.invece, è un sogno come, entrambi in difficoltà nelle rispettive squadre. Poi, si legge, altri giocatori sono stati proposti come