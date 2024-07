Terminato il ritiro in Germania, laha fatto rientro a Torino. Ora per i bianconeri inizierà una nuova fase della preparazione, che porterà la truppa diall'amichevole del 3 agosto a Pescara contro il, formazione dellache ha concluso lo scorso campionato in terza posizione. Intanto peròe larecuperano quattro pedine importanti. Domani sera a Torino arriveranno. I quattro giocatori sono attesi alla Continassa nella giornata di martedì e successivamente saranno a disposizione del tecnico bianconero.



