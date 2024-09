Pochi istanti prima del calcio d'inizio disi è osservato un minuto di silenzio in memoria di, ex giocatore dellae della Nazionale, scomparso a 59 anni lo scorso 18 settembre dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. In occasione del match dello Stadium, la Curva Sud - cuore caldo del tifo bianconero - ha esposto uno striscione per omaggiare l'ex attaccante che ha vestito la maglia bianconera dal 1989 al 1992 vincendo una Coppa Italia e una Coppa UEFA. Uno striscione contenente una dedica speciale: "Nelle notti magiche brilla una stella, ciao Totò".