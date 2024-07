Eccola, la foto che i tifosi della Juventus stavano aspettando trepidanti da ormai oltre un mese.questa mattina è arrivato al JMedical per le visite mediche di routine ed in seguito si è trasferito alla Continassa per i primi incontri formali con la dirigenza bianconera. Qui, dopo mesi di contatti telefonici ecco l'incontro con Cristiano, direttore sportivo che ha fortemente voluto l'allenatore italo brasiliano ex Bologna alla Juventus. Instante che è stato immortalato ed ora pubblicato dalla Juventus tramite i propri account social. Tifosi che si scatenano dopo aver visto questa foto. Di seguito il post della Vecchia Signora