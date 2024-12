Lasi conferma una delle squadre più precise e ordinate dal punto di vista del gioco in questo campionato di Serie A. I bianconeri, infatti, guidano la classifica per il numero totale di passaggi effettuati, raggiungendo quota 7.446, un dato che testimonia la loro capacità di mantenere il possesso palla e costruire il gioco con pazienza. Inoltre, la squadra torinese vanta anche la percentuale di riuscita dei passaggi più alta del torneo, pari al 90%. Questo dimostra un'elevata qualità tecnica e organizzazione tattica, elementi chiave per imporre il proprio stile e controllare le partite contro qualsiasi avversario.