Dopo la nascita dello, Juventus continua ad ampliare i propri orizzonti in termini di innovazione, questa volta trasformando il proprio modello di trasmissione per un evento unico e imperdibile. L'ultima amichevole dell'Allianz Stadium è stata trasmessa in diretta sul canale Youtube della Juventus (fuori dall'Italia) e, per la prima volta, anche sui canali social media dei content creator dedicati dello Juventus Creator Lab Celine Dept, TiaTia, Adonias Fonseca e Luca Campolunghi, garantendo che l'incontro intra-club raggiungesse il pubblico più ampio possibile: sono state quindi generate, 5 volte di più rispetto all'evento dell'anno scorso.