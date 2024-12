Juventus fuori dai giochi

Domenicopotrebbe presto riabbracciare la Serie A, con diverse squadre che monitorano la sua situazione in vista di un trasferimento già nelle prossime settimane. Tuttavia, alcune destinazioni appaiono più plausibili di altre.Nonostante la Juventus sia stata vicina a Berardi in passato, l’arrivo di Francisco Conceição in estate ha chiuso definitivamente le porte a un trasferimento del calabrese a Torino. Con un parco esterni già ben fornito, il club bianconero non è attualmente interessato al profilo del giocatore. Per gennaio, gli obiettivi sono infatti diversi.