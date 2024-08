Juventus, la situazione di Koopmeiners

Laè davvero scatenata sul mercato, e il direttore sportivo Cristianoha messo a segno due colpi importanti in un solo pomeriggio. Oltre all'acquisto in prestito con obbligo di riscatto di Nicodalla, la Juventus ha chiuso anche per Francisco Conceição, arrivato in prestito oneroso dal Porto.Questi due acquisti rafforzano significativamente la batteria degli esterni offensivi a disposizione di Thiago Motta, che ha già dimostrato di saper fare scelte coraggiose, come dimostrato nella prima partita contro il Como, dove ha schierato Mbangula titolare con successo.Con questi rinforzi, si apre un nuovo interrogativo di mercato riguardo a Teun, il centrocampista dell'Atalanta che è stato a lungo un obiettivo dichiarato della. Già da aprile scorso,ha manifestato l'intenzione di lasciare l'Atalanta al termine della stagione, e in quel periodo aveva già raggiunto un accordo con la Juventus per un contratto quadriennale, con opzione per un quinto anno, e uno stipendio iniziale di 4,5 milioni di euro, arricchito da vari bonus.Nonostante i recenti investimenti sugli esterni, lanon ha abbandonato l'idea di portarea Torino. La trattativa rimane aperta, e la dirigenza bianconera continuerà a lavorare per chiudere l'affare entro la fine del mercato. La formula dell'operazione potrebbe essere simile a quella utilizzata per Nico González, ossia un prestito con obbligo di riscatto. Thiago Motta attende con ansia questo rinforzo in mezzo al campo, che rappresenterebbe una vera e propria svolta per il centrocampo bianconero.





